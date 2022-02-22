Şikayetçi olmuştu: Mahkemeden Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya 'Ece Erken' yasağı
Avukat ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın sert eleştirilerini duyan Ece Erken soluğu savcılıkta almıştı. Ece Erken'in eşine 'uğursuz geldiğini' ima eden Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında mahkeme kararını verdi. Ece Erken bu iki isim hakkında 1 ay koruma kararı aldırdı.
Sunucu ve oyuncu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası sert açıklamaları ise gündem olmuştu.
Doğan açıklamasının birinde "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" demişti.
SOLUĞU SAVCILIKTA ALMIŞTI
Ece Erken bu sözler sonrası soluğu savcılıkta almıştı. Erken kendisi hakkında iftira niteliğinde asılsız ithamlarda bulundukları iddiasıyla Seyhan Soylu ile Nihat Doğan’dan şikayetçi olmuştu.
DOĞAN VE SOYLU'YA '1 AY' YASAK
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.
İlgili Haberler
- Seren Serengil, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in hastanede yaşadıklarını anlattı
- Ece Erken, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu için harekete geçti!
- Flash TV'den ayrılan Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'dan, Can Ataklı'ya sert sözler
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Site bekçisi, hamalı kurşun yağmuruna tuttu
- 5 yaşında, dünyanın 'en genç' yazarı oldu
- Ukrayna'dan 'acil yaptırım' çağrısı
- Şiddetli yağış ağaçların devrilmesine yol açtı
- Uğurcan Çakır'dan inanılmaz istatistik!
- İsrail aşısız turistlerin ülkeye girmesine izin verecek
- Main opposition leader Kilicdaroglu spoke on 'candidacy'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor