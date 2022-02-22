Şikayetçi olmuştu: Mahkemeden Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya 'Ece Erken' yasağı

22 Şubat 2022 Salı, 11:16

Sunucu ve oyuncu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'ın, Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası sert açıklamaları ise gündem olmuştu.

Doğan açıklamasının birinde "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" demişti.

SOLUĞU SAVCILIKTA ALMIŞTI

Ece Erken bu sözler sonrası soluğu savcılıkta almıştı. Erken kendisi hakkında iftira niteliğinde asılsız ithamlarda bulundukları iddiasıyla Seyhan Soylu ile Nihat Doğan’dan şikayetçi olmuştu.

DOĞAN VE SOYLU'YA '1 AY' YASAK

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.