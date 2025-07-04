Son olarak Veryansın TV isimli internet sitesinde görüşlerini paylaşan Nihat Genç geride kalan haftada entübe edilmişti. Genç'in hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Nihat Genç kimdir? Nihat Genç kaç yaşında, nereli? Nihat Genç neden öldü?





NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 5 kardeşli ailede doğdu. 2 kardeşi ilerleyen yıllarda vefat etti. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu; ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve ardından Kültür Bakanlığı'nda olmak üzere toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı. 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu.

NİHAT GENÇ'İN HAYATI VE KARİYERİ

Lise ve üniversite yıllarının başlarında ülkücü bir siyasi düşünceye sahipti. Daha sonraki dönemlerde ise sol milliyetçi, Kemalist ve ulusalcı görüşlere yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergilerin yanı sıra Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Ancak aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç'ın, Genç'in daha önce yazarlık yaptığı Leman dergisini Saddamcılık ve Apoculuk ile suçlamasının ardından gazeteden ayrıldı.

NİHAT GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

14 Mart 2025 tarihinde akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. 4 Haziran 2025 yılında sağlık durumu nedeniyle önce yoğun bakıma kaldırıldı, ardından entübe edildi.

NİHAT GENÇ'İN ESERLERİ