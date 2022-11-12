Nilperi Şahinkaya'dan 'Burak Deniz' açıklaması

12 Kasım 2022 Cumartesi, 08:18

Geçen aylarda ünlü oyuncu Burak Deniz ile Nilperi Şahinkaya arasında tatsız bir olay yaşanmıştı. Adana'da aynı otelde konaklayan Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşları Deniz'in hakaretlerine maruz kalmıştı. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından özür dilese de Deniz hakkında dava açılmıştı. Dün akşam sevgilisiyle birlikte bir sergide görüntülenen Şahinkaya, konuyla ilgili "Süreç devam ediyor ve savcı atandı. Uzun zaman olduğu için insanlar da soruyor, 'Geri adım mı attınız' diye ama öyle bir şey yok. Özürlük bir durum yok" dedi.

"ESKİSİ GİBİ PEK DENK GELEMİYORUZ"

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte bir sergide objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahinkaya, çok yoğun çalıştığını ifade etti.

34 yaşındaki oyuncu, "Cem Yılmaz ile bir film yapıyoruz. Şu an gece çalışıyorum. Sabah 6 da bitiyor setimiz. Çok dark (karanlık) bir film geliyor. Seyirci pek eğlence de beklemesin" diye konuştu.

"İKNA OLMAMAK İÇİN ÇOK SEBEBİM VAR"

Burak Deniz ve dava süreciyle ilgili sorulara da yanıt veren Nilperi Şahinkaya, "Süreç devam ediyor ve savcı atandı. Uzun zaman olduğu için insanlar da soruyor, 'Geri adım mı attınız' diye ama öyle bir şey yok. Özürlük bir durum yok. Kimsenin de barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel birçok sorun var. Bu özüre ikna olmamak için çok sebebim var ancak açıklayamam" ifadelerini kullandı.

ŞAHİNKAYA'NIN AVUKATI: TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya’nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz’in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terk etmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır. Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı’nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz’in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir.

Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Yaşananların ardından Burak Deniz, sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınlayarak özür dilemişti. Oyuncu, şu ifadelere yer vermişti:

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım. Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur.