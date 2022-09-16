Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?

YÜKSEK ŞEREF İLE MEZUN OLDU

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesi'ne girerek mezun oldu.

2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri, oyuncunun parlamasını sağlayan iş oldu.