Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 16:56
<p>Serenay Sarıkaya ile başrol oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan <strong>Burak Deniz</strong> gece yarısı otelde olay çıkardı. <strong>Nilperi Şahinkaya</strong>'ya küfür ettiği iddia edilen Burak Deniz ile Şahinkaya'nın sevgilisi <strong>Emre Yusufi</strong> arasından gerginlik yaşandı.</p> <p>Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?</p>

Serenay Sarıkaya ile başrol oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Burak Deniz gece yarısı otelde olay çıkardı. Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilen Burak Deniz ile Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi arasından gerginlik yaşandı.

Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?

<p><strong>NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİM?</strong></p> <p>Diplomat olan babasının görevi nedeniyle 23 Şubat 1988'de Senegal'de doğan <strong>Nilperi Şahinkaya</strong>, ilkokul eğitimini <strong>Paris</strong>’te, ortaokul eğitimini <strong>Bern</strong>’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'ni bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. </p>

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİM?

Diplomat olan babasının görevi nedeniyle 23 Şubat 1988'de Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'ni bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu. 

<p><strong>YÜKSEK ŞEREF İLE MEZUN OLDU</strong></p> <p>Okul yıllarında<strong> Deniz Yıldızı</strong> adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesi'ne girerek mezun oldu.</p> <p>2010’un Haziran ayında <strong>Öyle Bir Geçer Zaman ki</strong> dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri, oyuncunun parlamasını sağlayan iş oldu.</p>

YÜKSEK ŞEREF İLE MEZUN OLDU

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesi'ne girerek mezun oldu.

2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri, oyuncunun parlamasını sağlayan iş oldu.

<p><strong>BEŞ DİL BİLİYOR</strong></p> <p>34 yaşındaki Nilperi Şahkinkaya, çok iyi düzeyde İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.</p> <p>Nilperi Şahinkaya, heykeltraş ve sanatçı Emre Yusufi ile 4.5 yılı aşkın süredir birliktedir.</p>

BEŞ DİL BİLİYOR

34 yaşındaki Nilperi Şahkinkaya, çok iyi düzeyde İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Nilperi Şahinkaya, heykeltraş ve sanatçı Emre Yusufi ile 4.5 yılı aşkın süredir birliktedir.

<p><strong>NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN YER ALDIĞI DİZİLER</strong></p> <p>Deniz Yıldızı</p> <p>Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>Kayıp</p> <p>Kiraz Mevsimi</p> <p>N'olur Ayrılalım</p> <p>Bu Şehir Arkandan Gelecek</p> <p>Kuzgun</p> <p>Yeni Hayat</p> <p>Yasak Elma</p> <p>Yaşamayanlar</p> <p>Aynen Aynen</p> <p>Nasıl Fenomen Oldum</p> <p>Erşan Kuneri</p> <p>Do Not Disturb Ayzek Bir Gece</p>

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN YER ALDIĞI DİZİLER

Deniz Yıldızı

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Kayıp

Kiraz Mevsimi

N'olur Ayrılalım

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Kuzgun

Yeni Hayat

Yasak Elma

Yaşamayanlar

Aynen Aynen

Nasıl Fenomen Oldum

Erşan Kuneri

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece

<p><strong>NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN YER ALDIĞI FİLMLER</strong></p> <p>Benim Babam Bir Melek</p> <p>Deli Aşk</p> <p>Karakomik Filmler</p>

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN YER ALDIĞI FİLMLER

Benim Babam Bir Melek

Deli Aşk

Karakomik Filmler

<p><strong>NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ</strong></p> <p>Başarılı oyuncunun ödülleri şöyle:</p> <p><strong>Tevfik d’Or Tiyatro Festivali </strong>- En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü</p> <p><strong>Avignon Tiyatro Festivali </strong>-Özel Davet</p> <p><strong>Tevfik d’Or Tiyatro Festivali </strong>-Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü</p> <p><strong>24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü</strong> -Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu.</p>

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ

Başarılı oyuncunun ödülleri şöyle:

Tevfik d’Or Tiyatro Festivali - En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü

Avignon Tiyatro Festivali -Özel Davet

Tevfik d’Or Tiyatro Festivali -Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü

24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü -Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu.

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