Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?
Serenay Sarıkaya ile başrol oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana’da olan Burak Deniz gece yarısı otelde olay çıkardı. Nilperi Şahinkaya'ya küfür ettiği iddia edilen Burak Deniz ile Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi arasından gerginlik yaşandı.
Peki, Nilperi Şahinkaya kimdir, kaç yaşında? Nilperi Şahinkaya kaç dil biliyor?
NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİM?
Diplomat olan babasının görevi nedeniyle 23 Şubat 1988'de Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı. 2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'ni bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.
YÜKSEK ŞEREF İLE MEZUN OLDU
Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden, Yüksek Şeref Listesi'ne girerek mezun oldu.
2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti. Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri, oyuncunun parlamasını sağlayan iş oldu.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN KAZANDIĞI ÖDÜLLERİ
Başarılı oyuncunun ödülleri şöyle:
Tevfik d’Or Tiyatro Festivali - En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü
Avignon Tiyatro Festivali -Özel Davet
Tevfik d’Or Tiyatro Festivali -Fransız Büyükelçisi Özel Ödülü
24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülü -Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu.
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