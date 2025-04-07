Nilüfer'den tutuklu gençler için çağrı: 'Bir çare, bir çözüm bulunsun'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:36

Güncelleme: 07.04.2025 - 14:36

Sanatçı Nilüfer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan çalışma arkadaşları ve ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınan gençler için sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Resmî Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nilüfer, yaşananlara sessiz kalmayarak hem duygusal hem de vicdani bir ses yükseltti. Ünlü sanatçı, bir haber programında denk geldiği genç bir kızın yaşadığı çaresizliği anlatarak başladığı paylaşımında, ev hapsi cezası alan gençlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

"GÖZLERİ DOLDU, GÖZLERİM DOLDU"

Paylaşımında burslu bir üniversite öğrencisi olan genç bir kızın hikâyesine yer veren Nilüfer, şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde bir haber programında, bir genç kızımıza rastladım. Çaresizlik vardı sesinde. 'Ben özel bir üniversitede tam burslu okuyorum, babam tır şoförü. Ev hapsi verildi bana. Saraçhane’ye, geçim sıkıntısı sebebiyle sesimi duyurabilmek için gittim. Eğer sınavlarımı kaçırırsam, bursumu da kaybederim' dedi. Anasını, babasını düşündü, gözleri doldu, gözlerim doldu."

"SUÇLARI NE?"

Nilüfer, tutuklu gençlerin neden orada olduklarını sorgulayarak şu soruları yöneltti:

"Şu anda içeride olan diğer çocuklarımızın hikayeleri nedir acaba? Neden gittiler oraya? Düzeni protesto etmek için mi? Daha çok özgürlük için mi? Geçim sıkıntısı yüzünden mi? Kanı kaynayan gencecik çocuklar bunlar… Suçları ne? Bir polise mi zarar verdiler, birini darp mı ettiler yoksa vatan malına zarar mı verdiler? Nedir suçları ya da var mı suçları?"

Sanatçı, Türkiye’deki adalet sistemine ve hukukun temel ilkelerine atıfta bulunarak, suçları kanıtlanana kadar gençlerin tutuksuz yargılanabileceğini vurguladı:

"Varsa suçları, kanıtlanana kadar tutuksuz yargılanamazlar mı? Bizim ülkemizdeki adalet sistemi, kanunlarımız, temel hukuk ilkelerine göre, suçluluğu ispatlanana kadar herkesi masum görmez mi?"

"AİLELERİN ACISI BİTSİN"

Sözlerini toplumsal dayanışma ve empati çağrısıyla noktalayan Nilüfer, yetkililere seslenerek şu ifadeleri kullandı: