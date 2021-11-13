Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı

13 Kasım 2021 Cumartesi, 12:24

Niran Ünsal, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Dün gece hastaneye kaldırıldığını belirten Ünsal, sağlık durumunun iyi olduğu, müşahede altında alındığını söyledi.

"TAŞLAR TESPİT EDİLDİ"

Sosyal medya hesabından sağlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı Niran Ünsal, "Dün gece ağır ateş ve ağrılar nedeni ile Florance Nightingale hastanesinde müşahade altına alındım. Yapılan tetkiklerde ‘cpr’ değerlerim yüksek ve sol böbrekte taşlar tespit edilmiştir.Bu akşam yapacağım sahne çalışmam bu nedenle ileri bir tarihe ertelenmiştir, misafirlerimizden şahsım adına çok özür dilerim” ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜR UYUDU"

Hastanede tedavi gören Niran Ünsal'ı kendisi gibi şarkıcı kızı Hande Ünsal yalnız bırakmadı. Ünsal, Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak "şükür uyudu" notunu düştü.