Squid Game oyununu oynamaya çalışan çocuk hastanelik oldu
Avustralya'da 14 yaşındaki bir çocuk, Netflix'in popüler dizisi Squid Game'deki meşhur bal peteği oyununu oynamaya çalışırken ciddi biçimde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Daily Mail'in bildirdiğine göre Aiden Higgie adlı çocuk TikTok'ta bulduğu bir bal peteği tarifini uyguladı ancak karışımın bulunduğu kap mikrodalgadan çıkardığında patladı. Kaza nedeniyle Higgie'nin bacağında üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirtildi.
Higgie'nin bu ay Sidney'de uygulanan tecrit sırasında canı sıkıldığı için oyunu denemeye çalıştığı ifade edildi.
Güney Kore yapımı dizideki oyun, ince bir bal peteği tabakası oluşturmayı ve ardından iğneyle malzemeyi kırmadan üzerinde şekil çizmeyi içeriyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre Higgie, TikTok'ta bulduğu tarifteki gibi su, karbonatlı soda ve şekeri plastik bir kapta birleştirerek bal peteği yapmaya çalıştı. Ancak karışımı doğru bir kapta mikrodalgaya yerleştirmediği için kap patladı ve erimiş şeker 14 yaşındaki çocuğun bacaklarına yapıştı.
Çocuğun annesi Helen şu ifadeleri kullandı:
Saçma bir sıcaklığa kadar kaynadı ve kabı çıkardığında elinde patladı. Karışım elini yaktı ve şekerle plastik birlikte eridiğinden bacağına kadar inmiş, yapışmış ve yakmaya devam etmiş. Şekerlemeye benziyordu ve sinirlerini yaktı.
Elinde birinci derece yanık oluşan çocuğun bacağındaysa derin yanıklar ve sinirsel hasar meydana geldi.
Aynı oyunu oynamaya çalışırken yaralanan iki çocuğun daha Aiden'ın kaldırıldığı hastaneye tedavi için getirildiği belirtildi.
Uzmanlar dizideki şiddet içeriği nedeniyle ebeveynleri çocuklarının Squid Game'i izlememesi yönünde uyarıyor.
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