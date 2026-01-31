İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Savcılık birçok ünlü hakkında da yakalama kararı çıkarttı Bu ünlülerden biri de Nisa Bölükbaşı . Peki, Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Nisa Bölükbaşı hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Babası Türk, annesi Çekyalıdır. 6 yaşındayken yüzme sporuna, 8 yaşındayken tenise başladı. 15 yaşında voleybol oynamaya başladı. 2018 yılında mimarlık okumaya başladı.

NİSA BÖLÜKBAŞI HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi. Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu ünlülerden biri de Nisa Bölükbaşı oldu.