Nobel ödüllü fizikçiden korkutan kehanet: İnsanlığın sonu için tarih verdi

Dünya genelinde tırmanan jeopolitik gerilimler, nükleer silahlanma yarışı ve kontrolsüz gelişen yapay zeka teknolojileri, bilim insanlarını insanlığın geleceği konusunda en karamsar senaryoları dile getirmeye itiyor. 2004 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülen ünlü profesör David Gross, mevcut küresel riskleri matematiksel bir modellemeyle değerlendirerek insanlık için geri sayımın başladığını duyurdu. Gross'a göre, Soğuk Savaş döneminden bile daha tehlikeli bir noktada bulunan dünya, büyük bir yıkımın eşiğinde duruyor.

NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ: "HER YIL YÜZDE 2 İHTİMAL"

Profesör David Gross, Soğuk Savaş sonrasında yürürlükte olan stratejik silah kontrol anlaşmalarının birer birer ortadan kalktığına dikkat çekerek nükleer savaş riskinin katlandığını vurguladı. Geçmişteki yüzde 1’lik yıllık risk tahminlerinin artık güncelliğini yitirdiğini belirten Gross, "Nükleer savaş olasılığının artık her yıl yüzde 2 civarında olduğunu öngörüyorum. Bu, her yıl 50'de bir ihtimalle topyekûn bir yıkımla karşı karşıya olduğumuz anlamına gelir" dedi. Fizikçinin bu hesaplaması, insanlığın önünde sadece 35 yıllık bir güvenli alan kaldığını ve 2061 yılında medeniyetin sona erebileceğini gösteriyor.

YAPAY ZEKA VE KARAR ALMA SÜREÇLERİNDEKİ TEHLİKE

Tehdit unsurları arasında sadece nükleer silahlar değil, bu silahların kontrolünü ele geçirmeye başlayan yapay zeka (AI) sistemleri de yer alıyor. Gross, yapay zekanın hızının insan müdahalesini imkansız kılan bir noktaya ulaştığını belirterek şu uyarıda bulundu: "Silahlar giderek kontrol dışına çıkıyor. Karar alma süreçlerinin yapay zekaya devredilmesi kaçınılmaz hale gelecek ancak yapay zekanın 'halüsinasyon' görme ve yanlış bilgi üretme riski küresel bir felaketi tetikleyebilir." Ülkeler arasındaki normların ve diplomatik anlaşmaların parçalandığını ifade eden Gross, teknolojinin kontrolsüz hızının insanlığın direnç kapasitesini aştığını savundu.

KIYAMET SAATİ: GECE YARISINA SADECE 85 SANİYE KALDI

Bilim insanlarının her yıl güncellediği ve dünyayı yok etmeye ne kadar yakın olduğumuzu simgeleyen "Kıyamet Saati" (Doomsday Clock) verileri de Gross’un karamsar öngörülerini destekliyor. Bu yıl gece yarısına 85 saniye kala olarak güncellenen saat, insanlık tarihinin en tehlikeli noktasına ulaşıldığını simgeliyor. Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması (TPNW) gibi uluslararası girişimlerin önemine dikkat çeken uzmanlar, rotanın ancak kolektif bir silahsızlanma ve etik teknoloji kullanımıyla değişebileceğini ifade ediyor. Ancak Gross'un uyarısı net: Eğer mevcut jeopolitik ve teknolojik eğilimler devam ederse, gelecek kuşaklar için 21. yüzyılın sonunu görmek bir hayal olabilir.