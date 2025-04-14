Nobel Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:50

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:50

20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Nobel ödüllü yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, hayatını kaybetti. Ünlü yazarın vefatını oğlu Alvaro Vargas Llosa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Alvaro Vargas Llosa paylaşımında, babasının Peru'nun başkenti Lima’daki evinde hayatını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin teselli olmasını umuyoruz. Talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Kamuya açık bir tören düzenlenmeyecek.”

Alvaro Vargas Llosa ayrıca, babasının vasiyeti doğrultusunda naaşının yakılacağını açıkladı.

VARGAS LLOSA KİMDİR?

1936 yılında Peru'nun Arequipa kentinde doğan Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü.

Latin Amerika’da 1960’larda başlayan edebi hareket “Latin America Boom”un önde gelen isimlerinden biri olan Llosa, eserlerinde genellikle Peru’nun politik, sosyal ve kültürel yapısını derinlemesine işledi.

İspanyolca yazmasına rağmen, Avrupa entelektüel çevrelerinde de büyük yankı uyandıran Vargas Llosa’nın eserleri birçok dile çevrildi ve dünya genelinde geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

Yazarın en bilinen eserleri arasında: