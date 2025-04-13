Öğretim üyesinin acı ölümü: Doç. Dr. Elif Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Isparta’nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti. Kazada, Kaya’nın eşi ve 5 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Öğretim üyesinin acı ölümü: Doç. Dr. Elif Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 15:15

Kaza, saat 04.00 sıralarında Isparta-Gönen Karayolu Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kaya (39) idaresindeki 32 HB 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü Ramazan Kaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37) ve 5 yaşındaki oğulları Selim Ege Kaya yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan durumu ağır olan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Doç. Dr. Elif Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ramazan K. ve oğlu Selim Ege Kaya’nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.


Etiketler: #Süleyman Demirel Üniversitesi #trafik kazası

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