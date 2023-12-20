Noel Baba kimdir, nereli? Noel Baba olarak biliinen Aziz Nikolaos nasıl ortaya çıktı? Noel Baba nerede yaşamıştır? Noel Baba'nın hikayesi...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:37

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:38

Yılbaşının en özel karakteri olan Noel Baba'nın hikayesi merak ediliyor. Dünyanın her yerinde, herkesin tanıdığı Noel Baba'nın aslında kim olduğu araştırılıyor. Peki, Noel Baba kimdir, nereli? Noel Baba olarak biliinen Aziz Nikonlaos nasıl ortaya çıktı? Noel Baba nerede yaşamıştır? Noel Baba'nın hikayesi... İşte ayrıntılar...

NOEL BABA KİMDİR?

Noel Baba olduğu düşünülen Aziz Nicholaos hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Ancak Aziz Nicholaos'ın M.S. 3. yüzyılın sonunda, günümüzde Antalya şehrinin bulunduğu Patara bölgesinde küçük bir köyde dünyaya geldiği düşünülüyor.

Kutsal bir adam olarak tasvir edilen Aziz Nicholaos, Hristiyan bir din adamı. Ailesinden kalan büyük servetini hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerle paylaştığı düşünülen Nicholaos, hayatını Tanrı'ya ve insanlara hizmet etmeye adamış.

Efsanelere göre Santa Klaus olarak da bilinen Aziz Nicholaos, ilk kez Hollandalı göçmenler tarafından ABD'nin New Amsterdam, yani bugünkü adıyla New York şehrine ulaştırılmıştır.

NOEL BABA NERELİ?

Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaos’ın 6 Aralık 343 yılında, 65 yaşında öldüğü düşünülüyor. Haçlı Seferleri sırasında Bari'den gelen tüccarlar tarafından 20 Nisan 1087'de kemikleri çalınarak Bari'ye götürülen Noel Baba'nın kemikleri bazilikaya gömülü.

Aziz Nikolaos'ın kemiklerinin bir kısmının ise hâlâ Antalya, Demre'de olduğu düşünülüyor. Noel Baba'dan geriye kalanlar, Antalya Müzesi'nde saklanıyor.

NOEL BABA FİGÜRÜ İLK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Noel Baba'nın ilk tasviri 1863 yılında New York'ta yayınlanan Harper's Weekly dergisi için çizilen bir karikatürdür. Karikatürün çizeri Thomas Nast, Noel Babayı 'A Visit from St. Nicholas' (Noelden Önceki Gece) şiirinden etkilenerek çizdi.

Bugünkü Noel Baba figürü Haddon Sundblum tarafından çizildi. 1931 yılında Coca-Cola reklam kampanyası için tasarlanan Noel Baba kostümünün rengi ise Coca-Cola'nın baskı renginden ilham alındı.

Haddon Sundblum, Noel Baba'yı şişman, beyaz sakallı, beyaz kürk detaylı kırmızı kostümlü, beyaz ponponlu şapkalı, siyah kemerli ve çizmeli olarak çizdi. Noel Baba'nın bu imajı çok geçmeden tüm dünyada sevildi. Günümüzde Noel Baba denildiğinde akla gelen tek figür haline geldi.

MİTOLOJİ VE NOEL BABA

Noel Baba'nın hediye getirmesi geleneği, İskandinav Mitolojisi'ndeki tanrı Odin'e dayanır. Odin, uçan atı Sleipnir ile avlanmaya gittiğinde, çocuklar Sleipnir için çizmelerinin içine havuç ve saman koyup şöminenin yanına asarlardı. Odin'in bu iyilik karşılığında çocuklara hediye ve şekerlemeler getirdiğine inanılırdı. Zamanla bu gelenek Avrupalı göçmenler vasıtasıyla Amerika'ya ulaştı. Çizme yerine büyük çoraplar kullanılmaya başlandı ve bu gelenek Noel'e dahil oldu.

Britanya'da Doğanın kişileşmiş hali sayılan Yeşil Adam'dan etkilenen ve Noel'in kişileştirilmesi olan ayrı bir Baba Noel (Father Christmas) geleneği vardır. Bu karakter de Kelt ve Germen mitolojilerinden (Dagda, Odin, Kernunos, Freyr vs) bir sürü etki taşımaktadır. Daha sonraları bu karakter Santa Klaus'la birleştirilip tek bir karakter haline getirilmiştir.

NOEL BABA'NIN MAİL ADRESİ

Kuzey Kutbu'ndaki posta ofisi yetkilileri, her yıl 'Santa, North Pole (Noel Baba, Kuzey Kutbu)' adresiyle gönderilen 500 bin civarında mektup olduğunu söylüyorlar.

Noel Baba adına açılmış en popüler internet adresi ise 'EmailSanta.com'. Noel Baba adına açılan internet adreslerine de her yıl binlerce e-posta atılıyor.