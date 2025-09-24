Nörobilimcilerden uyarı: Sabah ilk iş telefona bakmak beyni olumsuz etkiliyor

Sabahın ilk dakikaları çoğu kişi için önemsiz gibi görünse de nörobilimciler bunun beynin en verimli zamanı olduğunu vurguluyor. New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Wendy Suzuki, uyandıktan hemen sonra telefona bakmanın beynin yaratıcılık, odaklanma ve motivasyon kapasitesini bozduğunu belirtti.

BEYNİN SABAH GÜCÜ

Dr. Suzuki, uyanır uyanmaz beynin “zirve nöroplastisite” döneminde olduğunu vurguluyor. Bu dönem, beynin çevresel etkilere en hızlı uyum sağladığı ve dopamin seviyelerinin en yüksek olduğu zaman dilimini ifade ediyor. Dopamin, “iyi hissetme” kimyasalı olarak biliniyor ve uyku sırasında yenileniyor. Sabahları doğal olarak yüksek seviyede olan dopamin, motivasyonu ve odaklanmayı artırıyor. Ancak telefon ve ekran kullanımı bu süreci bozarak beynin potansiyelini düşürüyor.

UZMANDAN ÖNERİ: 20 DAKİKALIK DENEME

Dr. Suzuki, sabah rutini için şu önerilerde bulunuyor:

Uyandıktan sonra en az 20 dakika boyunca ekrandan uzak durun.

Bunun yerine esneme hareketleri yapın, üç odak noktanızı not alın veya sadece kahvenizle düşüncelerinizi dinleyin.

Suzuki, “Beyninizin öne çıkmasına izin verin, değişimi kendiniz göreceksiniz” diyor.

AKŞAM TELEFONU DA TEHLİKELİ

Yalnızca sabah değil, gece telefonu kullanmak da uykuyu olumsuz etkiliyor. Suudi Arabistan’daki Kral Suud Üniversitesi’nin araştırmasına göre, yatakta telefon kullanan her 10 kişiden 9’u uyku öncesi ekran başında vakit geçiriyor.

Katılımcıların %41,7’si kötü uyku kalitesine sahipti.

Yatmadan önce 16-30 dakika telefon kullananlarda bu risk iki kat arttı.

Uyku danışmanı Rosey Davidson, “Telefon ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin hormonunu baskılıyor. Bu da uykuya geçişi zorlaştırıyor” dedi.