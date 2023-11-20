Norveç'te düzenlenen yarışmada Türk peynirine ödül!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:33

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:54

Norveç’te düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Balıkesir’in "Kirli Hanım Peyniri", bronz madalya alarak önemli bir başarıya ulaştı.

Yüzyıllardır geleneksel olarak Balıkesir’in Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen peynir nefaseti, lezzeti ve adıyla dikkatleri çekiyor. Kirli Hanım Peyniri’ni üretmek için yaklaşık bir yıl emek harcanıyor.

Her yıl dünyanın en iyi peynirlerinin sahne aldığı yarışmaya bu yıl 43 ülkeden 4 bin 502 peynir katıldı. 50 çeşit peyniri ile Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile bu yarışmaya katıldı. Yarışmaya katılan Kirli Hanım Peyniri dereceye girerek bronz madalya almayı hak etti.

ESKİDİKÇE DEĞERLENİYOR

Yüzyıllardan bu yana Edremit Körfezi’nde Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde üretilen Kirli Hanım Peyniri nefaseti, lezzeti, asiditesi ve ismiyle de dikkatleri çekiyor.

Soğuk hava zincirine ihtiyaç duymadan uzun yıllar saklanabilen ve eskidikçe değerli hale gelen Kirli Hanım Peyniri’ni yıllar sonra tekrar aslına uygun olarak üreten Mehmet Özgü Manisalı, "Kirli Hanım Peyniri unutulmaya yüz tutmuş Türk peynirlerinden bir tanesidir. Körfezin, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık bölgesinde yapılan peynirlerindendir. Uzun yıllar bekletilebilen, buzdolabının kullanılmadığı zamanlarda üretilmiş, kirli, hanımımın peyniri anlamına gelen bir peynirdir. Uzun süre yıllandırılabilen, nefaseti, tadı, lezzeti diğer peynirlere göre biraz daha farklı olan bir peynirimizdir" dedi.

GÜNEŞTE RÜZGARDA BEKLETİLİYOR...

Kirli Hanım Peynirini yıllar sonra tekrar üreten Manisalı, "Peyniri, diğer peynirlerden farklı kılan özelliklerden bir tanesi sadece haziran, temmuz, ağustos aylarında üretilmesi ve güneşte bekletilmesi. Önce tuz ile ovalanıyor peynir 7-8 gün. Daha sonrasında güneşte ve rüzgarda bekletiliyor. Bu bölgenin en yüksek rüzgar tipi poyraz. Poyraz rüzgarında yaklaşık bir ay civarında bekletildikten sonra fırınlanıyor. Şu anki halini almış oluyor. İçerisindeki suyu ve nemi attığı için peynirin bozulma ihtimali kalmamış ve uzun yıllar bekletilebilen bir peynir oluyor" dedi.

Kirli Hanım Peyniri’nin nasıl tüketileceğini anlatan Mehmet Özgü Manisalı, "Nefaseti yüksek olduğu için, koyun sütünden yapılıyor. Bekletilmiş peynirler her zaman nefaseti yüksek olduğu için tadı, lezzeti, asiditesi yüksek olduğu için kokusu da biraz daha farklı oluyor. Beyaz peynir gibi sabah bol bol kesip tüketilebilecek bir peynir değil. İnce ince kesilip, daha sonrasında üzerine zeytinyağı ve nar ekşisi döküldükten sonra hem sabah kahvaltılarında, hem de meze olarak tüketilebilir" diye konuştu.