Bu da oldu... Peynir bidonu ve valizde 267 sikke ele geçirildi!
Erciş'te, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta, peynir bidonu ve valizde tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında Van-Ağrı karayolu üzerinde takibe alınan şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.
Aramada, peynir bidonu içerisinde saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 265 sikke, valizde ise 2 sikke ele geçirildi.
Sikkeler Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.
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