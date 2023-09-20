Bu da oldu... Peynir bidonu ve valizde 267 sikke ele geçirildi!

Erciş'te, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta, peynir bidonu ve valizde tarihi eser olduğu değerlendirilen 267 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:30
Bu da oldu... Peynir bidonu ve valizde 267 sikke ele geçirildi!
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Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında Van-Ağrı karayolu üzerinde takibe alınan şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

Aramada, peynir bidonu içerisinde saklanmış, tarihi eser olduğu değerlendirilen altın renginde 265 sikke, valizde ise 2 sikke ele geçirildi.

Sikkeler Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli polis merkezine götürüldü.


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