NOTAM kararının ne demek olduğu sosyal medya kullancıları tarafından merak ediliyor. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı. Peki, NOTAM kararı nedir? NOTAM kararı ne anlama geliyor? NOTAM niye ilan edilir?

NOTAM KARARI NEDİR VE NE ANLAMA GELİR?

NOTAM (Notice to Airmen), uluslararası sivil havacılık terminolojisinde kullanılan, uçuş emniyetini doğrudan etkileyebilecek acil ve geçici bilgileri havacılık personeline (pilotlar, uçuş harekât uzmanları vb.) iletmek için kullanılan bir bildirim sistemidir. Washington yönetiminin bu adımının temelinde, Venezuela'da devam eden siyasi gerilim, askeri hareketlilik ve bölgedeki güvenlik risklerinin sivil uçuş operasyonlarını tehlikeye atabileceği endişesi yatıyor.

NOTAM NE İŞE YARAR?

Güvenlik Uyarısı: Pistlerin kapanması, hava sahası kısıtlamaları, askeri tatbikatlar, radyo seyrüsefer cihazlarının arızalanması veya bir bölgede artan güvenlik tehditleri gibi kritik bilgileri içerir.

Zorunluluk: Uçuş operasyonlarını planlayan tüm havayolu şirketleri ve pilotlar, kalkış öncesinde ilgili bölgeye ait en güncel NOTAM'ları kontrol etmekle yükümlüdür.

ABD'nin Kararı: ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan NOTAM'lar, ABD tescilli uçaklar ve operatörlerinin yanı sıra, uluslararası havayollarının güvenlik standartlarını belirlemede de önemli bir referans noktasıdır.