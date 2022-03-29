Noterler hafta sonu açık mı? İşte nöbetçi noter sorgulama sayfası

29 Mart 2022 Salı, 18:11

Nöbetçi noter fiyat farkı, merak konusu oldu. Yurttaşların özellikle hafta sonu devir-teslim işlemlerini kolaylaştırmak için bir süredir uygulanan nöbetçi noter fiyat tarifesi, hafta içi noter işlemleriyle aynı. Fakat hafta sonu nöbetçi noterlerin, hafta içi noterlere göre daha az mesai yaptığını ve yurttaşların programlarını buna göre belirlemeleri gerektiğini belirtelim.

CUMARTESİ-PAZAR NOTERLER AÇIK MI?

6 Nisan 2019 tarihinde uygulanmaya başlanan 'nöbetçi noter' yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Zira hafta içi çalışanlar, bu sayede işyerinden izin almadan ya da işlerini ertelemeden noter işlemlerini cumartesi ve pazar günleri yapabiliyor.

Özellikle hafta sonu araç alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar büyük kolaylık sağlandı. 2022 yılı itibarıyla nöbetçi noterler, cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında çalışıyor.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Noterler hafta içi her gün mesaiye saat 09.00'da başlıyor ve öğle tatili olan 12.30'a kadar çalışmaya devam ediyor.

Öğleden sonra saat 13.30'da tekrar mesaiye başlayan noterler, akşam kapanış saati olan 17.00'ye kadar çalışıyor.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da faaliyete geçen nöbetçi noterlik uygulamasıyla aynı yılın eylül ayına kadar 265 bin 644 işlem gerçekleştirildi.

Kısa sürede 15 milyar liralık işlem hacmi oluşurken, bunun 12,5 milyar liralık kısmının ikinci el araç satışı, 2,5 milyar liralık kısmının da ilk tescil işlemleri sonucu oluştuğu açıklandı. Nöbetçi noterliklerde yapılan 265 bin 644 işlem için devlet adına 36 milyon liralık vergi ve harç tahsil edildi.

NOTER ÜCRET TARİFESİ

* Noter vasiyetname ücreti: 313,53 TL

* Noter çeviri ücreti: 157,30 TL

* Noter yazı ücreti: 9,50 TL

* En düşük noter ücreti: 6,93 TL

* Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfaya kadar: 2,97 TL

* Noter bildirim ücreti her yazı için: 2,97 TL

* Noter emanet ücreti: 21,95 TL

* Noter tescil ücreti her sayfa için: 2,97 TL

* Noter karşılaştırma ücreti: 9,50 TL

* Noterde defter onaylama ücreti 100 sayfayı aşan: 1,11 TL

* Noter yol ücreti her gün için: 37,65 TL

* Noter imza sirküleri ücreti: 147 TL

NOTER NEDİR?

Noter; yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzelkişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisi.

Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur.