Dünyaca ünlü R&B sanatçısı The Weeknd, usta şarkıcı Nükhet Duru'nun kendisine yönelik "Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için çok iyi para kazandım” sözlerine, "Benim için zevkti" ifadeleriyle yanıt verdi. Peki, Nükhet Duru kimdir, kaç yaşında? Nükhet Duru'nun The Weeknd'e verdiği şarkı hangisi?

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru, 19 Mayıs 1954 yılında İstanbul'da doğdu. 11 yaşındayken annesi ile babasının ayrılması nedeniyle yaşadığı üzüntü nedeniyle geçici felç geçirdi. 1 yıla yakın yürüyemeyen Nükhet Duru, bir mülâkatında yaşadıklarını şu şekilde ifade etti:

"Doktorlar fiziksel bir rahatsızlık bulamadılar... Benim sorunum tamamen psikolojikti ve annemle babamın boşanmaları nedeniyle büyük bir şok yaşamıştım... Bu nedenle de felç oldum. Çektiğim ızdırabı anlatamam. Bir Allah, bir annem şahittir. Doktorlar 'Yürümemesi için hiçbir neden yok' diyorlardı ama yürüyemiyordum. Sonra bir gün tüm sıkıntılarımdan arındım. Hayata bağlanmaya, kahkaha atmaya karar verdim."

1971'de, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Florya Deniz Kulübü'nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak şarkıcılığa adım attı. Güzelliği ve sesinin rengi ve tonu ile dikkat çekti. 1974 yılında ilk 33'lük plağı Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların yayınlandı. Geniş dinleyici kitlesine ise 1975 yılı yapımı Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir başlıklı şarkılardan oluşan 33'lüğü ulaştı. Bu plak, sanatçıya ilk Altın Plak Ödülü'nü kazandırdı. İlk uzunçalar plağı Bir Nefes Gibi 1976 yılında çıktı. O yıl en iyi yorumcu ve yılın en başarılı kadın solisti ödüllerini aldı.

1978 yılında Ali Kocatepe'nin bestelediği Dostluğa Davet başlıklı şarkı ve Modern Folk Üçlüsü ile birlikte Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.[4] Aynı ekip ve şarkı ile Seul Uluslararası Şarkı Yarışması'na katıldılar ve birinci oldular. 80'li yıllarda klasik Türk müziği eserlerini de yorumlamaya başladı. Bu dönemde sahnelerde assolist olarak da kendini gösterdi.

Nükhet Duru, meslek hayatı boyunca çok sayıda müzikal oyun ve kabarede rol aldı. 1977'de Yaşa Sevgili Dünya; 1979'da Merhaba Müzik; 1980'de Ve On Yıl Geçti; 1982'de Operetler; 1983'te Saz mı? Caz mı?; 1984'te 7'den 77'ye; 1985'te Carmen: Kan ve Gül ve Aşk Olsun; 1991'de Gülümseyen Geceler ve Yeşilyurt Geceleri; 1992'de Müzikomedi; 1998'de Cahide: Bu Bir Efsane; 1999'da Yedi Kocalı Hürmüz, 2000 yılında www.ask.com.tr; 2016 yılında da İstanbulname başlıklı müzikli gösterilerde rol aldı.

27 Ağustos 2014 tarihinde Timur Selçuk ile birlikte İstanbul'un Harbiye semtinde bulunan Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser veren Nükhet Duru, 18 Eylül 2015 tarihinde de Yaşar ile aynı sahneyi paylaştı. Nükhet Duru, başta Altın Plak olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

13 Şubat 2020 tarihinde Hikâyesi Var başlığıyla yeni albümü yayınlandı.

3 Eylül 2020’de ikinci bölümü yayınlanan Menajerimi Ara başlıklı televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Nükhet Duru'nun hayatından önemli kesitlerin yer aldığı, müzik hayatını anlatan Duru Olmak başlıklı belgesel film, Netflix Türkiye'de yayımlandı. Yönetmenliğini Mu Tunç'un yaptığı belgesel tartışmaları da beraberinde getirdi.

2023 Yılında 50. Sanat Yılını kutlayan sanatçı Nükhet Duru, 49. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde 'Yaşam Boyu Başarı' Ödülü'nü aldı. Duru ödülünü aldıktan sonra "Biz Göçmüşüz Buralardan" adlı şarkıyı seslendirdi.

NÜKHET DURU'NUN THE WEEKND'E VERDİĞİ ŞARKI HANGİSİ?

21 Ağustos 2014 tarihinde dünyaca ünlü Rhytms & blues şarkıcısı The Weeknd yayınladığı "Often" da Nükhet Duru'nun "Ben Sana Vurgunum" da ki bazı kısımları kullandı. Sanatçının yurt dışında duyulmasını sağlayan önemli etkenler birisidir.

NÜKHET DURU'NUN ÖZEL HAYATI

Nükhet Duru, Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavî'nin oğlu Erol Simavî ile 20 yıl süren bir ilişki yaşadığını açıkladı:

"Ben çocuk gibi âşık olmuştum Erol Bey'e. 21-22 yaşlarımdaydım. Beni âşık etmek için oyunlar oynamıştı. Üstelik ben yanaşmadım. Aylarca peşimden geldi. Kırmızı sevdiğimi bilirdi, kırmızı jelatin içinde yakut yüzük gönderirdi. 'Bisküvi geldi' diye sevinirdim. Açınca 'Siz beni ne zannediyorsunuz?' derdim. Bana hediye vermek için canı çıkardı. İnsan ayırmadan davranışına şahit oldukça ben onu kanatlarımın altına aldım. İçkiyi bıraktırdım, kilo verdirdim. Bırakmazsan giderim diyordum. Akşamları iki kadeh izni vardı. Çok sevmiştim... Tabii ki gizlemek istemezdim ama o dönemde kimse kimsenin sırrını ortaya koymazdı. Müzik sektörü biliyordu. İlk büyük aşkım..."

Nükhet Duru, Erol Simavî'den sonra müzik yapımcısı Mehmet Teoman ile daha sonra müzisyen Doğan Canku ile birliktelikler yaşadı. İki kez evlendi; 1987 ile 1991 yılları arasında Dikran Masis ile 1995 ile 1999 yılları arasında da Özalp Birol ile evli kaldı. İlk evliliğinden Cem adında bir oğlu bulunuyor.

45'lik, EP Ve Teklileri

1975: Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların

1976: Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir

1976: Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı

1977: Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş

1977: Cambaz - Haydi Hayat

1977: Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu

1978: Anılar - Güneş

1978: Dostluğa Davet - Takalar - (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte)

1979: Portofino - Yıldızlar

1983: Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle

1998: Remix-1

1998: Remix-2

1999: Nükhet Duru '99

2008: Durup Dururken

2010: İlk 2

2018: Mavi Düşler

2020: Kalbim Ege'de Kaldı

2021: Kapıldım Gitti

2021: Uzunlar

2022: Değmesin Ellerimiz

2023: Olasılık (Devrim Ekiz ile)

Stüdyo Albümleri

1976: Bir Nefes Gibi

1978: Melankoli

1979: Sevgili Çocuklar

1979: Nükhet Duru IV

1981: Nükhet Duru 1981

1982: Âşıksam Ne Fark eder?

1984: Her Şey Yeni

1985: Sevda

1986: Nadide

1987: Çek Halatı Gönlüm

1988: Benim Şarkılarım

1989: Benim Yolum

1991: Aç Gözünü Adamım

1992: Aman Tanrım!

1994: Nükhet Duru

1996: Gümüş

1997: Mühür

1998: Cahide - Bu Bir Efsane

2001: Bana Rağmen

2004: Muhteşem İkili - (Cenk Eren ile birlikte)

2006: ...Gece Saat On İki

2012: Tam Zamanında

2015: Aşkın N Hali

2020: Hikâyesi Var

Toplama Ve Konser Albümleri

1979: En Sevilen Şarkılarıyla Nükhet Duru

1993: Nükhet Duru Klasikleri

1998: Nükhet Duru'dan Bir Nefes Gibi'ler

2006: Sevgiyle Elele - (Surp Vartanants Korosu ile birlikte, Cenk Taşkan adına)

2008: En İyileriyle Nükhet Duru 1981-1982

2014: Nükhet Duru Sahnede