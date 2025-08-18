Nükhet Duru MS ile mücadelesini anlattı: Serdar Ortaç'a tavsiye verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.08.2025 12:36:00
Nükhet Duru, geçmişte yakalandığı Multipl Skleroz (MS) ile mücadele sürecini anlattı. Duru, ağır kriz dönemlerinde 6 ay yürüyemediğini ve hastalığı “huysuz bir yılan” olarak düşündüğünü söyledi.

1971 yılında Florya Deniz Kulübü’nde dans müziği orkestrasında solistlik yaparak müzik kariyerine adım atan ve 1974’te ilk plağını yayınlayan Nükhet Duru, NumberOne Star programında geçmişte yakalandığı kronik sinir sistemi hastalığı Multipl Skleroz (MS) ile başa çıkma sürecini paylaştı.

“HUYSUZ BİR YILAN GİBİ DÜŞÜNDÜM”

Duru, hastalığı ağır bir krizle geçirdiğini ve 6 ay boyunca yürüyemediğini belirterek, “Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

MS HASTALARINA TAVSİYELER

Duru, aynı hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç’a da tavsiyelerde bulunarak, “Özel hayatına çok dikkat etsin. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursun” dedi.

SERDAR ORTAÇ’IN DURUMU

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs konseri sonrası Ercan Havalimanı’nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenen Serdar Ortaç’ın bu halleri sevenlerini üzmüştü. Haziran ayında Harbiye Açıkhava’da verdiği konserde Ortaç, “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum. Bisiklet de sürüyorum, dün sürdüm” açıklamasını yapmıştı.

