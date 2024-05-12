Nükhet Duru söylediklerinin arkasında durdu: 'Tayta hala karşıyım'

Nükhet Duru, taytlar konusundaki tavrını yineledi. Duru, taytların spor yaparken veya evde temizlik yaparken giyilmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:28
Nükhet Duru söylediklerinin arkasında durdu: 'Tayta hala karşıyım'
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Habertürk'ün haberine göre; Nükhet Duru, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projelerinden bahseden Duru; "Febyo Taşel ile stüdyodayız. Yapıyoruz, bozuyoruz en güzel şeklini yapacağız. Aşk şarkısı... Devamı gelecek. Farklı projelerim var" dedi.

Tarzıyla dikkat çeken Nükhet Duru, "Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?" sorusuna; "Bol bol kahkaha atın iyi şeyler düşünün" yanıtını verdi.

Duru, geçtiğimiz yıl gündem olan, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir Dur!' deyin artık" cümlesiyle ilgili de konuştu. Nükhet Duru; "Tayt kıyafet değil. Spor bir şey. Halen karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" yanıtını verdi.


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