Nur Sürer'den 'Yılmaz Güney' eleştirilerine yanıt

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Ceyda Akel, Gülhan Kadim ve Özlem Türkad’ın rol aldığı “Gaybubet Şehri” adlı oyunun sahnelendiği Kumbaracı50 verdiği röportajda Yılmaz Güney’e yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Sürer, şunları söyledi:

“21 yaşında bir insan 52 yıl önce işlenmiş bir cinayeti sorabiliyor ama ‘Savcımızı öldürmüştü’ falan diye… Orada aralarında geçen meseleyi biz sinemacılar olarak biliyoruz. Orada çok çirkin şeyler olmuş savcı tarafından… İşte karısını dövdü… Ne bileyim bizim annelerimiz de bazen tokat yiyordu babalarımızdan… Türkiye’de iki gün önce bir gün içinde 6 tane kadın öldürüldü. Onun hesabını kimse sormuyor. Türkiye’de ortalama çok sayıda kadın cinayeti var, kadınlar katlediliyor. 43 yıl önce ölmüş ve 52 yıl önce işlenmiş bir cinayetin hesabın ve bunun hesabını sorabiliyorlar ve bunu soran da 21 yaşında bir çocuk. Haksızlık ediyorlar. Yılmaz Güney biz sinemacılar için çok önemli bir insan… Ben her zaman söylüyorum, gururla söylüyorum Yılmaz Güney bizim kırmızı çizgimiz…”