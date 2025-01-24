Nur Sürer'den duygusal Fatma Girik paylaşımı: 'O kadar özlüyorum ki...'
'Başka Bir Gün' dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Nur Sürer, 24 Ocak 2022'de vefat eden meslektaşı Fatma Girik'e özlemini dile getirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) nedeniyle çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Girik, vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor.
MESLEKTAŞI NUR SÜRER'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM
Girik'i ölüm yıl dönümünde anan isimlerden biri de meslektaşı Nur Sürer oldu.
Son dönemde 'Mukadderat' filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram hesabında duygulandıran bir paylaşıma imza attı.
Girik'in tebessüm ettiği bir fotoğrafını paylaşan Nur Sürer, altına "Fatom gülüşünü, neşeni, iyi kalbini, güzelliğini o kadar özlüyorum ki..." mesajını yazdı.
Etiketler: #Fatma Girik #Nur Sürer
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