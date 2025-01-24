Nur Sürer'den duygusal Fatma Girik paylaşımı: 'O kadar özlüyorum ki...'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:57

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:57

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) nedeniyle çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Girik, vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor.

MESLEKTAŞI NUR SÜRER'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM



Girik'i ölüm yıl dönümünde anan isimlerden biri de meslektaşı Nur Sürer oldu.

Son dönemde 'Mukadderat' filmiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram hesabında duygulandıran bir paylaşıma imza attı.

Girik'in tebessüm ettiği bir fotoğrafını paylaşan Nur Sürer, altına "Fatom gülüşünü, neşeni, iyi kalbini, güzelliğini o kadar özlüyorum ki..." mesajını yazdı.





