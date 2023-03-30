Fatma Girik’in annesi Bodrum’da toprağa verildi
Fatma Girik’in 99 yaşındaki annesi Münevver Ukav, Muğla’nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.
Geçtiğimiz yıl 24 Ocak’ta yaşamını yitiren Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Fatma Girik’in annesi Münevver Ukav, Bodrum’daki evinde fenalaşarak 19 Mart’ta Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ukav, Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Acı haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Girik’in annesi, bugün Torba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Torba Mezarlığı’nda kızı Girik’in yanına defnedildi.
Cenazede yalnızca birkaç kişinin bulunması dikkat çekti.
Usta oyuncu Fatma Girik de Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Bundan yiyen 100 yaşına kadar yaşar
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- İnce'den 'ilke' Kılıçdaroğlu'ndan 'çözüm' vurgusu
- Uzlaşma için son saatler
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- Bir partiden daha Kılıçdaroğlu'na destek
- Erdoğan'dan Akşener'e: Beni kendinle de uğraştırma
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?