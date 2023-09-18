Farah Zeynep Abdullah'tan, 'Yılmaz Güney’e saldırının sebebi Kürt olması' diyen Nagehan Alçı'ya yanıt

Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:56

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yorumu üzerine başlayan kadına şiddet tartışmalarına yandaş yazar Nagehan Alçı da katıldı.

"Şiddet konusunda aleyhine yazılanlar doğru. Bunlar defalarca da yazıldı" diyen Alçı, "Fakat şu konjonktürde Güney’e Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Güney’in Kürt olması. Olayın özü bu" ifadelerini kullandı.

"YOK KOÇ ERKEĞİ OLMASI..."

Alçı'nın sözlerini X platformu üzerinden alıntılayan Abdullah, "Yok koç erkeği olması abartma" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yazar Murathan Mungan, Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde, "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" paylaşımı yapmıştı.

Mungan’a sosyal medya üzerinden yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadelere tepki gösteren Yılmaz Güney'in ailesi ise, "Her türlü kanuni hakkımızı kullanacağız" demişti.