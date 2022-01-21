Nurgül Yeşilçay, 'Geliyor gelmekte olan' diyerek paylaştı: 'Son Nefesime Kadar' kadrosu belli oldu
Happy Valley'nin yerli uyarlaması, ‘Son Nefesime Kadar’ adıyla FOX TV'de yayınlanacak. Dizide başrollerde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban olacak. Nurgül Yeşilçay, söz konusu haberi "Geliyor gelmekte olan" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
BBC Studios, 'Happy Valley' formatının lisansını Pastel Film’e verdiğini duyurdu. Türkiye'de, ‘Son Nefesime Kadar’ adıyla uyarlanan dizi güçlü ve kalabalık kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
'Happy Valley' formatının yerli uyarlamasında Catherine Cawood rolünde Nurgül Yeşilçay, Catherine’in eski kocası Richard Cawood karakterinde Emre Kınay ve Tommy Lee Royce rolünde Emre Bey seyirci karşısına çıkacak. Ertan Saban ise dizinin yeni karakteri olarak öne çıkacak.
Hatice Meryem’in yazdığı, Deniz Dikilitaş’ın yönettiği dizi FOX’ta seyirciyle buluşacak. Merakla beklenen projeden ilk fotoğraf da geldi.
Nurgül Yeşilçay bu haberi "Geliyor gelmekte olan" notuyla paylaştı.
'SON NEFESİME KADAR' NE ANLATIYOR?
Özel hayatındaki sorunların dışında kasabada yıllardır hüküm süren uyuşturucu sorununu çözmeye çalışan Catherine, bu sırada kasabada bir kaybolma vakasının meydana gelmesi ile kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur. Catherine, kırsal bir Yorkshire kasabasında yaşayan polis çavuşudur. Yıllar önce kaybettiği kızının acısını yaşayan Catherine, bir yandan oğlu ile ilgilenmeye çalışırken bir yandan da uyuşturucu tedavisi gören kardeşi ile ilgilenir.
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