Nurgül Yeşilçay, dizisini NFT olarak satışa çıkarıyor
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir mini dizi projesini hayata geçirdi. Yedi bölümlük 'Poz', NFT olarak 8 bin 600 dolar'a satışa çıkarılacak.
Son olarak final yapan 'Kefaret' dizisinde rol alan Nurgül Yeşilçay, yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın yaptığı, altı aydır üzerinde çalıştığı sürpriz bir projeye imza attı.
Fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan yedi bölümlük mini dizi 'Poz', NFT olarak kasım ayından itibaren satışa çıkacak.
45 yaşındaki oyuncunun senaryosunu yazıp, yönetmenliğini de üstlendiği dizide, bölümler 3-4 dakika sürecek.
Medyaradar'da yer alan habere göre; bölümlerin akışı sadece fotoğrafla ve fotoğrafın her türlü imkanı kullanılarak sağlandı.
Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT (non-fungible token / benzersiz dijital varlık) olarak satış miktarının sekiz bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.
'POZ'UN HİKAYESİ
Gerilimli kara komedi türünde bir foto dizi olan Poz’da; çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun, sıradan bir şekilde hayatlarına devam etmektedir.
Harun ressam bir kıza aşık olur, bu durumu eşine hiç belli etmediğini zanneder. Ancak Suzan’ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.
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