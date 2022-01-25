Nurgül Yeşilçay sette kaza yaptı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın dizi çekimlerinde fren yerine gaza bastığı için kaza yaptığı iddia edildi.
"Son Nefesime Kadar" adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlana ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın başına talihsiz bir kaza geldiği öğrenildi. Yeşilçay, sette bir kaza yaşadı.
FRAN YERİNE GAZA BASTIĞI İDDİA EDİLDİ
Dizide bir polise hayat veren Yeşilçay, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken, araçta fren yerine gaza bastığı iddia edildi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Nurgül Yeşilçay'ın rol arkadaşına arkadan hafif çarptığı ve sonra aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği öne sürüldü. Yeşilçay, ağaca çarparak durabildi.
Yeşilaçay'ın dudağı patlarken, araçtaki kameraman da kafasını kamerasına çarptı.
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