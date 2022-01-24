Tamer Karadağlı kaza yaptı
Ankara'da bulunan oyuncu Tamer Karadağlı yoğun kar yağışından nasibini aldı, trafik kazası yaptı.
Karın etkisini gösterdiği saatlerde dışarıda olan Tamer Karadağlı aracını kontrol edemeyince, başka bir otomobile çarptı. Çarptığı aracın hasarını karşılamak isteyen Karadağlı, sosyal medyadan duyuru yaptı.
"BEN DE NASİBİMİ ALDIM"
Çarptığı arabanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan oyuncu paylaşımında şunları yazdı:
“Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek sokağın üst tarafındaki arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım..”
Karadağlı, daha sonra yaptığı açıklamada aracın sahibini bulduğunu söyledi.
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