Nurgül Yeşilçay'dan eğlenceli bayram paylaşımı: 'Harçlıklara vergi geliyormuş'

Yayınlanma: 17.06.2024 - 19:02

Güncelleme: 17.06.2024 - 19:05

48 yaşındaki sanatçının, "Bayram harçlıklarına vergi geliyormuş" notuyla yayınladığı videoya kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Yeşilçay'ın bayramın ikinci günü yaptığı paylaşımda, kendisinden harçlık isteyen kardeşi ve çocuklar yer alıyor.

Ancak oyuncu, harçlık vermeyerek esprili bir şekilde videonun sonunda "Yırttım, bu sene bayramda da yırttım" diyerek takipçilerini güldürdü.