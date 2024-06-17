Nurgül Yeşilçay'dan eğlenceli bayram paylaşımı: 'Harçlıklara vergi geliyormuş'

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kurban Bayramı'na özel olarak sosyal medya hesabında paylaştığı komik bir video ile takipçilerini güldürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 19:02
Nurgül Yeşilçay'dan eğlenceli bayram paylaşımı: 'Harçlıklara vergi geliyormuş'
Abone Ol google-news

48 yaşındaki sanatçının, "Bayram harçlıklarına vergi geliyormuş" notuyla yayınladığı videoya kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Yeşilçay'ın bayramın ikinci günü yaptığı paylaşımda, kendisinden harçlık isteyen kardeşi ve çocuklar yer alıyor.

Ancak oyuncu, harçlık vermeyerek esprili bir şekilde videonun sonunda "Yırttım, bu sene bayramda da yırttım" diyerek takipçilerini güldürdü.

 


8 yaşında haberleri bayram haberleri Paylaşım haberleri

İlgili Haberler

Bayram günü dehşet: Eşini ve akrabasını vurdu, camide polis teslim oldu

Bayram günü dehşet: Eşini ve akrabasını vurdu, camide polis teslim oldu
Bayrama hapiste girdiler: 1 Mayıs tutuklusu öğrencilere cezaevinde baskı ve engellemeler

Bayrama hapiste girdiler: 1 Mayıs tutuklusu öğrencilere cezaevinde baskı ve engellemeler
Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı

Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler