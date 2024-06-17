Nurgül Yeşilçay'dan eğlenceli bayram paylaşımı: 'Harçlıklara vergi geliyormuş'
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Kurban Bayramı'na özel olarak sosyal medya hesabında paylaştığı komik bir video ile takipçilerini güldürdü.
48 yaşındaki sanatçının, "Bayram harçlıklarına vergi geliyormuş" notuyla yayınladığı videoya kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Yeşilçay'ın bayramın ikinci günü yaptığı paylaşımda, kendisinden harçlık isteyen kardeşi ve çocuklar yer alıyor.
Ancak oyuncu, harçlık vermeyerek esprili bir şekilde videonun sonunda "Yırttım, bu sene bayramda da yırttım" diyerek takipçilerini güldürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- SBK'den polise telefon
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Atatürk Anıtı'na saldıranlar hakkında karar!
- Bakan Koca 'ilk gün' tablosunu açıkladı