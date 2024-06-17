Bayram tatiline gelen aile dehşeti yaşadı: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul’dan Kastamonu’ya bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Ağlı ilçesi Yağlıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen aile dehşeti yaşadı.
Emre Ataklı (29) idaresindeki 34 FR 3293 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Emre Ataklı, Cevdet Var (54), Canan Ataklı (29), Fatma Var (20) ve Melahat Var (54) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, 54 yaşındaki Cevdet Var’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Diğer 4 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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