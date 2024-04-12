Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço güzel haberi verdi: ‘Şimdi benim bayramım işte…’

73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun tedavisi sürüyor. Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin sağlık durumuyla ilgili yeni bilgileri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 17:13
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço güzel haberi verdi: ‘Şimdi benim bayramım işte…’
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Türkiye sinemasının ünlü oyuncularından 73 yaşındaki Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı. 

Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

“YOĞUN BAKIM SÜRECİMİZ BİTTİ”

Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.

Ardından daha önce Nuri Alço ile bu fotoğrafını paylaşan Burcu Alço, "Binlerce şükür... Şimdi benim bayramım işte" ifadelerini kullandı.


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