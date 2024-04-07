Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:11

Güncelleme: 07.04.2024 - 09:11

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, dün evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA!

Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alço’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."

BURCU ALÇO: "BUNU DA ATLATACAĞIZ"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da, usta oyuncunun sağlık durumuna dair sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Burcu Alço, "Eşim beynine pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Bunu da atlatacağız" dedi.