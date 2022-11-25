Nuriye Terim kimdir? Nuriye Terim kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

25 Kasım 2022 Cuma, 11:48

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi annesi Nuriye Terim 25 Kasım sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

NURİYE TERİM KİMDİR?

Nuriye Terim, 1931 yılında Adana'da dünyaya geldi. Eşi Talat Terim'i 2019 yılında kaybedeb Nuriye Terim'in Taner Terim isimli bir oğlu daha vardır.

NURİYE TERİM NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Nuriye Terim, Ekim ayında rahatsızlanarak Adana'da özel bir hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Nuriye Terim, bugün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nuriye Terim’in yarın öğle namazı sonrası Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim'in mezarının yanına defnedileceği belirtildi.

Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti. Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.