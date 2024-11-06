Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı: 'Şimdi iyi kazanılıyor...'

Oyuncu Nurseli İdiz, katıldığı bir programda "Eskiden tiyatroda para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor" diyerek aylık kazancını açıkladı.

Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı: 'Şimdi iyi kazanılıyor...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 19:42

TV8 ekranında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan oyuncu Nurseli İdiz, tiyatroya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İdiz, "Eskiden tiyatrodan para kazanılmazdı, şimdi kazanılıyor. Ayda 150-200 bin lira kazanıyorum" dedi.

İdiz, "Nurseli İdiz gibi yıldız bir oyuncu tiyatrodan ne kadar kazanıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Eskiden mesela tiyatrodan para kazanılmazdı. Şimdi iyi para kazanılıyor. Çoğu insan tiyatro yapıyor çünkü kuluçkaya yatıp da dizi bekleyecek halimiz yok.

Ayda 150-200 bin kazanıyoruz. Dolayısıyla 'ay ne olur bana bir dizi ver abi, vallahi bak çok ihtiyaçım var' demiyoruz yani.

Dizi olsa bölüm başı 100 bin lira, aylık 400 bin lira kazanacağım. En düşük oyuna bakarsan 150 bin lira kazanıyorsun."


Etiketler: #nurseli idiz

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