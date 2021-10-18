Nusret, eski çalışanlarına 2 milyon TL ödemek zorunda kaldı
‘Saltbae’ hareketiyle tanınan işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Ünlü işletmeci, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek.
Attığı her adımla gündeme gelen işletmeci Nusret Gökçe, bu kez eski çalışanlarının açtığı dava nedeniyle adından söz ettiriyor.
The Sun gazetesinin aktardığına göre, eski çalışanları Nusret’i ‘bahşişlerine el koymak’la suçladı ve bu duruma itiraz ettikleri zaman da işten kovuldu.
Çalışanların açtığı dava sonucu Nusret’in 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödemeye mahkum edildiği bildirildi.
YEREL YASALARI UMURSAMIYOR
İddialara göre, Nusret, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu. Nusret’e, 2019 yılında Manhattan’daki restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.
Görevden alınan personelden biri, "Müşteriler, bahşişin yüzde 100'ünün garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine makul bir şekilde inanıyorlardı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Daily News'in haberine göre, eski çalışanlar Nusret’in "otoriter ve diktatörce bir tutuma" sahip olduğunu ve "yerel yasaları umursamadığını" belirtti.
NUSRET’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
2019'daki iddialara yanıt veren Nusret Gökçe’nin avukatı Christy Reuter, "Restoranlar, tüm ekip üyelerine başarılı olmaları için gerekli araçların sağlanmasını, adil muamele görmelerini ve iyi ücret almalarını sağlarken, vizyonuna eşit derecede bağlı. Ekibin bir dizi bahşişli çalışanı, yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyor ve yönetim başarılarını alkışlıyor” açıklamasında bulundu.
ELEŞTİRMENLERİ İKİYE BÖLDÜ
Et tuzlama hareketi sayesinde ‘Salt Bae' lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Gökçe'nin Knightsbridge'deki Park Tower otelde bulunan restoranı son dönemde dünya basının gündeminden düşmüyor. Bazı eleştirmenler Nusret’i bu pahalı fiyatlara rağmen gördüğü rağbet nedeniyle ‘çok zeki’ olarak nitelendirirken, bazıları da fiyatlar nedeniyle eleştirilerini sürdürüyor.
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