O görüntüler gündem oldu: Selda Bağcan'dan 'koltuk' göndermesi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Kültürpark’ta organize edilen Çim Konserleri ise fuarın en yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Çim Konserleri’nin dokuzuncu gününde sahneye çıkan usta sanatçı Selda Bağcan, binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun” ve “Yaz Gazeteci Yaz” gibi hafızalara kazınan eserlerini seslendiren sanatçı, izleyenlerden büyük alkış topladı.

Bağcan, “Yuh Yuh” şarkısını seslendirmek için oturduğu sandalyeden kalktığı sırada ise esprili bir çıkış yaptı. “Koltuktan kalkması ne kadar da zormuş!” sözleriyle yaptığı ince gönderme, seyirciler arasında kahkahalara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Sanatçının konserindeki bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konserden paylaşılan görüntüler de viral hale geldi.