O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu: Kadroda yeni bir isim var
Merakla beklenen O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. İşte O Ses Türkiye 2025 jürileri...
O Ses Türkiye, 3 yıllık hasretin ardından ekranlara geri dönüyor.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programının yeni jüri üyeleri merak edilirken Ekol TV, O Ses Türkiye jürisini açıkladı.
KADROYA YENİ İSİM
Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk, jüri koltuklarına geri dönerken jürilerden biri sürpriz bir isim olacak.
O isim ise şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.
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