O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu: Kadroda yeni bir isim var

Merakla beklenen O Ses Türkiye'nin 2025 sezonunda jüri koltuğunda oturacak isimler belli oldu. Jüride sadece bir isim değişti. İşte O Ses Türkiye 2025 jürileri...

O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu: Kadroda yeni bir isim var
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:25

O Ses Türkiye, 3 yıllık hasretin ardından ekranlara geri dönüyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programının yeni jüri üyeleri merak edilirken Ekol TV, O Ses Türkiye jürisini açıkladı.

KADROYA YENİ İSİM

Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk, jüri koltuklarına geri dönerken jürilerden biri sürpriz bir isim olacak.

O isim ise şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.


Etiketler: #O Ses Türkiye #O Ses Türkiye yılbaşı #O Ses Türkiye jürileri

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