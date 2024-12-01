O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu: Kadroda yeni bir isim var

Yayınlanma: 01.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 01.12.2024 - 13:25

O Ses Türkiye, 3 yıllık hasretin ardından ekranlara geri dönüyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programının yeni jüri üyeleri merak edilirken Ekol TV, O Ses Türkiye jürisini açıkladı.

KADROYA YENİ İSİM

Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyazıt Öztürk, jüri koltuklarına geri dönerken jürilerden biri sürpriz bir isim olacak.

O isim ise şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl oldu.