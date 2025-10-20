O Ses Türkiye ile tanınan Funda Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster’de 3. soruda elendi!

Bir dönem O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Funda Kayacık, bu kez Kim Milyoner Olmak İster sahnesinde boy gösterdi. Ne var ki Kayacık, bilgi yarışmasında beklenmedik bir şekilde 3. soruda elenerek hem sunucuyu hem izleyenleri şaşkına çevirdi.

İlk iki soruyu doğru yanıtlayan Kayacık, üçüncü soruda gelen “Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümüne verilen ad olan ‘kara’ ve ‘siyah’ anlamına gelen ‘kara’ nasıl kelimelerdir?” sorusuna “eş anlamlı” cevabını verdi. Ancak doğru yanıt “sesteş” olunca yarışmaya erken veda etti.

Sunucu Oktay Kaynarca, şaşkınlıkla “Ne yaptın Funda?” diyerek tepki gösterdi. Kayacık ise esprili tavrını koruyarak, “Patladım mı? Patladım. İnsan burada patlıyormuş gerçekten” sözleriyle stüdyodakileri güldürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Programın yayınlanmasının ardından Funda Kayacık, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla kendi elenmesini tiye aldı. İzleyiciler ise Kayacık’ın doğal ve sempatik tavırlarına büyük ilgi göstererek destek mesajları yağdırdı.