O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya değişimiyle şaşırttı: Görenler tanıyamadı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:16

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:16

O Ses Türkiye 2016 şampiyonu Emre Sertkaya, yarışmada sadece 23 yaşındayken sesiyle büyük ilgi uyandırmıştı.

Yarışma sonrası müzik kariyerine başarılı bir şekilde devam eden Sertkaya, "Minnet Eylemem" şarkısıyla hafızalara kazındı.

Son dönemde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının ardından Sertkaya'nın değişimi dikkat çekti.

Genç yaşta kazandığı şampiyonlukla büyük bir çıkış yakalayan Emre Sertkaya, Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleşti. Şimdilerde Paris'te sahne almaya devam eden Sertkaya'nın imajı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni imajını görenler "Deliliğe vurma kendini", "Eski Emre nerede", "Sana ne olmuş böyle" ve "Ne kadar değişmişsin" gibi yorumlar yaptı.