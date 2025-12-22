Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da dopdolu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı 2026'ya katılan ünlüler kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri kimler?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2026'YA KATILAN ÜNLÜLER KİMLER?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yarışmacılar arasına ünlü oyuncu Pelin Akil de katıldı.

O Ses Türkiye Yılbaşı”nın yeni bölümünde usta aktör Cihan Ünal, Rabia Soytürk, Feyza Civelek, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi ünlü isimler yer alıyor.

Uzak Şehir dizisinden Atakan Özkaya, Dilin Döğer ve Ferit Kaya’nın yarışmaya katılmasına da Ay Yapım çekim takvimi uymadığı için izin vermedi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?

Hadise ve Murat Boz jüri koltuğunda olacak. Öte yandan Gupse Özay'ın teklifi kabul ettiği, ikinci sürpriz ismin ise Giray Altınok olduğu öğrenildi.