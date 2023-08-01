'Obez bireylerde karaciğerde yağlanma görülür'

Yayınlanma: 01.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 07:00

Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, obezite ve tedavi yolları hakkında açıklamalarda bulundu.

Obezitenin tüm dünyada belirgin şekilde artarak önemli bir sağlık sorunu haline geldiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, "Spordan uzak, hareketsiz yaşam şekli ve yüksek kalorili beslenme alışkanlığı obeziteyi ciddi bir sorun haline getirmiştir. Obez bireylerde sıklıkla karaciğerde yağlanma ve eşlik eden safra kesesi taşları görülür. Bazen bu durum karaciğer fonksiyon testlerinde bozulmaya kadar gidebilir. Temel sebep kan kolesterol düzeyindeki yüksekliktir" dedi.

Makal, obezitenin en önemli belirtisinin vücuttaki yağ miktarındaki artışın olduğunu ifade ederek, zamanla obezitenin tüm sistemleri etkilediğini ve pek çok sağlık problemine yol açabileceğini vurguladı.

"ÇABUK YORULMA VE NEFES DARLIĞI GÖRÜLEBİLİR"

Makal, obezitede görülebilecek belirtileri şöyle sıraladı:

"Kan basıncında yükseklik (hipertansiyon), aritmi, kan şekerinde yükseklik (diyabet), karaciğer testlerinde bozukluk, terleme, çabuk yorulma, nefes darlığı, horlama ve uyku apnesi, cilt sorunları, sırt ve eklem ağrıları ve psikolojik sorunlar ve benlik saygısında azalma."

"CERRAHİ MÜDAHALE UYGULANABİLİR"

Obezitede tedavi yollarından bahseden Makal, "Obezite tedavisinde ilk aşamada davranış tedavisi, diyet, egzersiz gelir. Bunların yeterli gelmediği durumlarda medikal tedavi (ilaçlar) ve endoskopik girişimler denenir. Tüm bunlara rağmen başarılı olunmadığı cerrahi müdahaleye başvurulur. Cerrahi tedavi olarak mide küçültme (tüp mide) gastrik bypass yöntemlerinden birisi seçilebilir. Ameliyat tipini belirlemede şeker hastalığı varlığı, mide fıtığı olup olmaması ve hastanın yeme alışkanlıklarına göre karar verilir. Morbid obezite de tedavi yaklaşımı öncelikle beslenme alışkanlıklarının değişmesi, diyet ve egzersiz programı ile başlar. Tüm bunlara rağmen kilo verimi sağlanamazsa cerrahi yöntemlere başvurulur" ifadelerini kullandı.