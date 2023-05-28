Uzmanı çocuklarda obezite riskine karşı uyardı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 07:00

Dünya genelinde yaygın olarak görülen obezite, her geçen gün daha da artan bir halk sağlığı problemi haline geldi. Genel Cerrahi Op. Dr. Serkan Tayar, obezitede Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirtti.

"OBEZ BİR YENİ NESİL GELİŞİYOR"

Uzun süre televizyon, tablet, bilgisayara maruz kalan çocuklarda obezite riskinin arttığını belirten Tayar, şunları söyledi:

"Artan teknoloji ile birlikte maalesef mobil yani oturarak bir hayat geçirmeye başladık. Yeni nesil bunu doruklarını kadar yaşıyor. Çok obez bir yeni nesil gelişiyor. Bu yüzden çocukluk çağından itibaren ebeveynlerin bu konuda bilinçli olup obez toplum yetişmemesi adına da obeziteye eğilimli çocukları varsa bir an önce tedavi için obezite ile ilgili kurumlara getirmelerini öneririm. İlk eğitim ailede başlıyor. Bunları bir önce hareketli bir hayata teşvik etmeleri, edemiyorlarsa da obez bir çocukları varsa mutlak suretle tedaviye yönlendirmelerini tavsiye ediyorum.

"BESLENME PROGRAMLARINI OLUŞTURMAK GEREK"

Her kişinin beslenme programı oluşturması gerektiğini söyleyen Tayar, “Nasıl günlük 8 saat uyuma ihtiyacımız varsa beslenme ihtiyacımızın da rutin olarak düzenli olması gerekiyor. Sabah, öğle, akşam bunu rutine geçirmek lazım. Hareketli bir yaşamı olan kişilerde kalori ağırlık beslenip, kas kitle endeksini artıracak beslenme programı öneriyoruz. Burada kişiye yönelik beslenme programı çok daha doğru. Kişinin yaptığı işe, çalıştığı ortama, gün içerisindeki hareketliliğine göre beslenme programlarını oluşturmak gerekiyor” dedi.

"OBEZİTE İLE DİREKT KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Türkiye’de batı kesiminde yaşayanların teknoloji ortamı nedeniyle obezite ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Tayar, “Trabzon, Türkiye geneline göre obezite ile mücadelede bir tık daha iyi. Bunun nedeni de Karadeniz insanının sabırsız, hareketli, yerinde durmayı sevmeyen bir yapıya sahip olması. Türkiye geneline baktığımızda obezite ile mücadelede bölgesel olarak maalesef ki batıdakiler daha obez olmaya meyilli. Onlar daha çok teknoloji ile iç içe, mobil bir hayat ve çalışma ortamları da oturarak olduğu için bu konuda biraz daha şanssız. Obezite ile direkt karşı karşıya kalıyorlar” diye konuştu.