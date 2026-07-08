Obezite tedavisinde yeni dönem: Kilo verme hapı satışa çıktı uzmanlar karaborsa uyarısı yaptı

Dünya genelinde obezite ile mücadelede çığır açan ancak tedarik sorunları ve yüksek maliyetleri nedeniyle tartışmalara yol açan GLP-1 tabanlı zayıflama ilaçlarında yeni bir faza geçildi. Haftalık olarak uygulanan enjekte edilebilir iğne formunun ardından, aynı etken maddeyi barındıran günlük Wegovy zayıflama hapı Birleşik Krallık’ta özel eczaneler ve denetimli dijital klinikler üzerinden reçeteli olarak satışa sunuldu. İlacın tablet formuna geçmesi tıp dünyasında büyük bir talep patlaması beklentisi yaratırken, eczacılık meslek örgütleri halk sağlığını tehdit edebilecek ciddi riskler konusunda acil uyarı kodlu raporlar yayınlıyor.

REÇETE SAYISI SON 6 YILDA 3 KATINA ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu RAND tarafından yayınlanan güncel bir rapor, zayıflama ilaçlarının ulaştığı küresel boyutu gözler önüne seriyor. Verilere göre, sadece ABD'deki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 12'si kilo kontrolü sağlamak amacıyla aktif olarak GLP-1 grubu ilaçları kullanıyor. Küresel ölçekte bu ilaçlara yazılan resmi reçete sayısının ise 2020 yılından bu yana üç kattan fazla arttığı saptandı.

Birleşik Krallık'ta yürürlüğe giren yeni kararla birlikte, iğne olmaktan korkan veya enjeksiyon tedavisini uygulamakta zorlanan binlerce obezite hastasının doğrudan tablet formundaki bu yeni hapa yönelmesi bekleniyor. Klinik testler, günlük olarak alınan bu hapın haftalık iğne tedavisiyle neredeyse aynı başarı oranına sahip olduğunu gösteriyor. İlacı düzenli kullanan hastaların, 64 haftalık süreçte vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 14'ünü kaybettikleri tescillendi.

ECZACILARIN ORTAK ENDİŞESİ SAHTE İLAÇ LOBİSİ

İlacın tablet formunda yaygınlaşması tıp dünyasını memnun etse de lojistik ve güvenlik boyutunda büyük bir krizi tetikleme potansiyeli taşıyor. Ulusal Eczaneler Birliği (NPA) tarafından sektör bileşenleri arasında yapılan kapsamlı bir anket, eczacıların yüzde 97'sinin çok ciddi bir güvenlik endişesi taşıdığını kanıtladı.

Uzmanlar, zayıflama iğnelerine kıyasla tablet formundaki hapların merdiven altı laboratuvarlarda çok daha kolay taklit edilebileceğini vurguluyor. Talep patlamasını fırsat bilen suç şebekelerinin, internet siteleri üzerinden ölümcül sonuçlar doğurabilecek sahte kilo verme haplarını piyasaya sürmesinden ve devasa bir karaborsa ağı oluşturmasından endişe ediliyor.