11 Mart 2022 Cuma, 14:20

Alınan enerjinin verilen enerjiden fazla olması durumunda vücutta 'aşırı yağ birikmesi' olarak tanımlanan obezite, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri haline geldi. Dünyada giderek yaygınlaşan obezite, yaşam kalitesini ve süresini anlamlı derecede etkiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1, 9 milyar kişi fazla kilolu ve bunların 600 milyonu da obezite ile mücadele ediyor.

Ancak obezite tedavi edilebilen bir hastalık. Obezitenin tedavisinde diyet eşliğinde egzersiz veya cerrahi yöntemler uygulanıyor. Uzmanlar, kişiye uygun tedavi yöntemini belirleyerek, kişinin sağlıklı kiloya ulaşmasını ve bu kiloyu korumasını amaçlıyor. Obeziteyi yenerek yüksek tansiyon, kalp, uyku apnesi, meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve prostat kanseri gibi hastalıklarla da savaşabilir, sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.

Peki obeziteden nasıl korunabilirsiniz? Diyetisyen Sude Özüm Konuk'a göre hayatınızda yapacağınız bu 5 değişiklik size yardımcı olabilir.

İşte obeziteden korunmanın 5 etkili yolu...

SU TÜKETİMİNİZİ ARTIRIN

Yaşamsal faaliyetlerin yerine getirilmesi için hayati öneme sahip olan su, metabolizmanın doğru çalışması için en önemli unsur. Günlük alınması gereken su miktarı bireyden bireye farklılık gösterir. Bu miktar kilogram başına 30-35 ml’dir. Ama maalesef yoğun gün temposu içerisinde yeteri kadar su içmeyi birçoğumuz unutabiliyor. Bunun önüne geçmek için her zaman gözünüzün önünde durabilecek bir şişe taşıyabilirsiniz. Böylece hatırlamak daha kolay olacaktır. Ayrıca unutmayın suyun yerini başka hiçbir içecek tutamaz.

FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİZİ ARTIRIN

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine göre haftada en az 150 dakika boyunca orta tempolu fiziksel aktivite yapılmalı. Bununla birlikte günlük hayatınıza ekleyebileceğiniz, asansör yerine merdiven kullanmak, iş yerine yürüyerek gitmek ve her boş fırsatta bir fiziksel aktiviteye yönelmek gibi küçük değişiklikler size bu konuda yardımcı olacaktır.

YEMEKLERİNİZİ SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ İLE PİŞİRİN

Yemeklerinizi yaparken kızartma, kavurma gibi yöntemler yerine haşlama, buğulama, ızgara, fırınlama ve güveçte pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanmanız sağlığınız için daha doğru bir karar olacaktır.

PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN

Neyi ne kadar yediğinizin farkında olun. Bazı durumlarda besinleri iyi ve kötü diye ayırmak yerine porsiyon kontrolü sağlamaya dikkat edin. Böylece fazla enerji alımının önüne geçmiş olursunuz.

BEYAZ EKMEK YERİNE TAM BUĞDAY EKMEĞİ TÜKETİN

Beyaz undan yapılmış besinler yerine tam buğday undan yapılmış besinleri tüketmek, midenizde tokluk hissini artırarak fazla yemenizin önüne geçecek ve kan şekeriniz daha iyi dengelenecektir.