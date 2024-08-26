Ödeme karşı 7 etkili çözüm

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:19

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:19

İŞTE ÖDEME KARŞI ALINABİLECEK BASİT AMA ETKİLİ ÖNLEMLER

HAREKETİNİZİ ARTIRIN

Lenf sistemi, vücuttaki fazla sıvıların atılmasında son derece önemli. Uzun süre hareketsiz kalınması lenf dolaşımını azaltarak ödeme neden oluyor. Düzenli spor yapılması ise ödemi azaltıyor.

İLAÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Bazı romatizma ilaçları ve tansiyon ilaçları ödeme neden olabiliyor. Tansiyon ilacına bağlı ödem oluştuysa doktorunuza danışarak ilacın değiştirilip değiştirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

ADET DÖNEMLERİNİZE DİKKAT EDİN

Kadınlarda özellikle adet öncesi ve sırasında ödem artıyor.. Özellikle bu dönemde tuzlu ve karbonhidratlı gıdalardan uzak durulmasında fayda var.

KARBONHİDRATI AZALTIN

Fazla karbonhidrat aldığınızda, vücudunuz bunu sindirebilmek için fazla su tutuyor. Bu durum da ödeme neden olabiliyor. Bunu önlemek için karbonhidrat içeren ekmek, makarna, pilav gibi besinlerin tüketimini azaltın. Protein için daha az kırmızı et ve daha fazla yağsız et, soğuk su balığı, tofu (alerji yoksa soya) veya fasulye yiyin.

BAZI GIDALARA AĞIRLIK VERİN

Kuşkonmaz, maydanoz, pancar, üzüm, yeşil fasulye, yapraklı yeşillikler, ananas, kabak, soğan, pırasa ve sarımsak gibi doğal idrar söktürücü sebzeler yiyin.

YOĞURT VE KEFİRI TÜKETİN

Yoğurt ve kefir vücuttan ödemi atan besinler arasında kabul ediliyor.Kalsiyumdan zengin olan bu gıdalar vücutta mineral dengesini sağlayarak ödem oluşumunu önleyebiliyor.

SU TÜKETİMİNE DİKKAT !

Ödemin atılmasında normal su tüketimi önemli. Günlük en az 2.5 litre su içmelisiniz. Alkol gibi ödem artırabilecek içeceklerden uzak durmanızda yarar var.