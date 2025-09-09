Ödev yaparken dikkat dağınıklığını önlemenin 7 yolu

Özellikle yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri ödev yaparken odaklanmak oluyor. Telefon, sosyal medya ya da çevresel faktörler öğrencilerin dikkatini dağıtarak öğrenme sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Eğitim uzmanları, ödev sürecinde motivasyonu artırmak ve dikkati toplamak için uygulanabilecek yöntemleri paylaştı. İşte derslere odaklanmayı kolaylaştıracak 7 etkili öneri…

ÇALIŞMA ALANINI DÜZENLEYİN

Dağınık bir masa, öğrencinin zihinsel olarak da dağınık hissetmesine neden olur. Gereksiz eşyaların bulunduğu bir ortam, dikkati sürekli farklı noktalara yönlendirir. Bu yüzden ödev yapmaya başlamadan önce masa sadeleştirilmeli, sadece ders için gerekli defter, kitap ve araçlar bulundurulmalıdır. Temiz ve düzenli bir alan, öğrencinin zihnini de daha net hale getirir ve odaklanmayı kolaylaştırır.

TELEFONU VE EKRANLARI UZAKLAŞTIRIN

Sosyal medya bildirimleri, özellikle genç öğrenciler için en büyük dikkat dağıtıcılardan biridir. Çalışma sırasında telefondan gelen mesaj, bildirim veya oyun isteği öğrencinin aklını sürekli bölerek ödev sürecini uzatır. Uzmanlar, ödev yapılırken telefonun tamamen kapatılmasını ya da başka bir odada bırakılmasını öneriyor. Böylece öğrenci zihnini yalnızca derse verebilir.

KISA MOLALAR VERİN

Uzun süre aralıksız çalışmak öğrenciyi zihinsel olarak yorar. Bu durum hem motivasyonu düşürür hem de öğrenilen bilgilerin kalıcılığını azaltır. Pomodoro tekniği olarak bilinen yöntem, bu noktada etkili bir çözüm sunar: 25 dakikalık çalışma süresini 5 dakikalık kısa bir molayla dengelemek. Bu yöntemle öğrenci daha verimli bir şekilde ödevlerini tamamlayabilir.

ZAMAN PLANLAMASI YAPIN

Ödevlerin hepsine bir anda başlamak öğrencide stres yaratabilir. Bunun yerine ödevleri parçalara bölmek ve her parça için ayrı zaman dilimleri ayarlamak motivasyonu artırır. Örneğin, matematik ödevi için 30 dakika, Türkçe için 20 dakika ayırmak gibi planlamalar öğrencinin zamanı daha verimli kullanmasını sağlar. Böylece hem dersler dengeli bir şekilde yapılır hem de öğrencinin kontrol duygusu artar.

HAFİF ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN

Ödev yaparken uzun süre aç kalmak, öğrencinin dikkati toplamasını zorlaştırır. Bunun için sağlıklı ve hafif atıştırmalıklar motivasyonu destekler. Kuruyemiş, meyve dilimleri veya yoğurt gibi yiyecekler enerji vererek odaklanmayı kolaylaştırır. Ancak ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır; çünkü bu tür gıdalar öğrenciyi yorgun ve uykulu hale getirebilir.

HEDEF KOYUN

Ödev sürecinde öğrencinin motivasyonunu canlı tutmak için küçük hedefler belirlemek oldukça etkilidir. “Bu ödev bitince sevdiğim dizinin bir bölümünü izleyeceğim” ya da “10 soru çözdükten sonra 10 dakika oyun oynayacağım” gibi ödüller öğrencinin çabasını artırır. Hedefe ulaşmanın verdiği mutluluk, öğrenciyi diğer ödevleri için de teşvik eder.

GÜRÜLTÜYÜ AZALTIN

Çalışma sırasında dışarıdan gelen televizyon, müzik ya da konuşma sesleri öğrencinin dikkatini kolayca dağıtır. Sessiz bir ortamda çalışmak odaklanmayı güçlendirir. Eğer tam sessizlik rahatsız ediyorsa, hafif enstrümantal müzik dinlemek ya da doğa seslerinden oluşan fonlar kullanmak öğrencinin konsantrasyonunu artırabilir.