Ödüle aday olan ilk trans bireydi: İslamofobik ve ırkçı söylemleri Oscar'ını tehlikeye attı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:21

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:21

Oscar Ödülleri için geri sayım başladı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ödüller için adaylar belli oldu. 97. Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak ve gecenin sunucusu ünlü talk şov sunucusu Conan O'Brien olacak.

Bu yılın dikkat çeken yapımlarından "Emilia Perez", 13 adaylıkla öne çıkarken, "Wicked" ve "The Brutalist" filmleri 10 adaylık kazandı.

Filmin başrol oyuncusu Karla Sofía Gascon, Oscar'a En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi ve bu kategoride aday olan ilk trans birey oldu.

TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR GÜNDEMDE

Gascon'un Oscar adaylığıyla birlikte, geçmişte yaptığı bazı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

2020-2021 yıllarında X hesabında George Floyd'un ölümü ve Oscar'daki kapsayıcılık standartlarıyla ilgili görüşlerini paylaşan oyuncu, tepkilerin odağı haline geldi.

X hesabını kapatan Gascon, geçmişte yaptığı ırkçı, İslamofobik ve ayrımcı olduğu öne sürülen paylaşımlar nedeniyle özür diledi.

GASCON'DAN AÇIKLAMA VE ÖZÜR

CNN'e konuşan Gascon, "Hayatım boyunca daha iyi bir dünya için savaştım. Işığın her zaman karanlığı yeneceğine inanıyorum" diyerek, kırmış olabileceği herkesten özür dilediğini belirtti.

Ayrıca, Selena Gomez hakkında aşağılayıcı bir paylaşım yaptığı iddialarını reddederek, "Elbette benim değil, meslektaşım hakkında hiçbir şey söylemedim, ondan asla bu şekilde bahsetmem" ifadelerini kullandı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM"

Gascon, Oscar adaylığından çekilmeyeceğini duyurdu. CNN’e yaptığı açıklamada, "Hiçbir suç işlemedim ve kimseye zarar vermedim, bu yüzden adaylıktan çekilmeyeceğim" dedi.

Gascon, daha önce Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk trans birey olmuştu.

Zoe Saldana, Selena Gomez ve Adriana Paz ile birlikte bu ödülü paylaşan oyuncu, "Emilia Perez" ile büyük başarı yakaladı.

Film ayrıca Jüri Ödülü’nün de sahibi oldu.