Josh Brolin yönetmen Denis Villeneuve'ün Oscar'a aday gösterilmemesine tepki gösterdi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:31

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:31

Dune serisinin oyuncularından Josh Brolin, serinin yönetmeni Denis Villeneuve'ün bir kez daha En İyi Yönetmen dalında Oscar adaylığına layık görülmemesine tepki gösterdi.

Brolin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki oyunculuğu bırakıyorum çünkü Denis Villeneuve aday gösterilmedi. Bu işler böyle ilerliyor. Bana hiç mantıklı gelmiyor. Sorun yok" ifadelerini kullandı.

Brolin, Dune filminin En İyi Film adaylığı, sinematografide Greig Fraser’a, En İyi Görsel Efektler, Prodüksiyon Tasarımı ve Ses kategorilerinde Patrice Vermett’e tebriklerini ileterek, "Joe Walker ve Denis bunu hak ediyorsunuz. Harika bir film. İlkinden bile daha iyiydi. Takdir alanlar kesinlikle bunu hak ediyor. Bunun bir parçası olduğum için mutluyum" diye ekledi.

Dune: Çöl Gezegeni 2021 yılında farklı kategorilerde 10 Oscar adaylığı kazanmıştı. Ancak 2025'te gösterime giren Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, yalnızca 5 dalda aday gösterildi.