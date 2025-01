Yayınlanma: 27.01.2025 - 11:47

Güncelleme: 27.01.2025 - 11:47

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri için adaylar geçtiğimiz gün açıklandı. "Emilia Perez" filminin yıldızı Karla Sofía Gascon, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Peki, Karla Sofía Gascon kimdir? Oscar adayı trans kadın Karla Sofía Gascon kaç yaşında, nereli? Karla Sofía Gascon hangi filmlerde oynadı?

KARLA SOFIA GASCON KİMDİR?

Karla Sofía Gascón, 31 Mart 1972'de Alcobendas'ta doğdu. Çocukluğunda kardeşiyle birlikte oyunculuk yaptı ve 16 yaşındayken oyunculuk kariyerine devam etmeye karar verdi. ECAM'dan oyunculuk derecesi aldı. Londra'da İspanyolca öğrenimi için bir BBC dizisinde çalıştı ve Milano'da çocuk şovları için kukla seslendirmesi yaptı.

El súper adlı İspanyol günlük pembe dizisinde bir uçuş görevlisini canlandırırken ve Calle nueva ve El pasado es mañana gibi diğer şovlarda da yer aldı. İlk rolleri arasında Se buscan fulmontis (1999), Me da igual (2000), Box 507 (2002) ve Say I Do (2004) filmlerinde de yer aldı.

KARLA SOFIA GASCON NE ZAMAN TRANS OLDU?

2018'de cinsiyet geçişinin çoğunu tamamlayan Gascón , doğum adıyla Karsia, Una historia extraordinaria ('Karsia: Olağanüstü Bir Hikaye') adlı otobiyografisini yayınladı ve aynı zamanda Karla Sofía Gascón olarak yeni kimliğini kamuoyuna duyurdu. 2024'te, 2024 Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Jacques Audiard'ın müzikal suç komedi filmi Emilia Pérez'de rol aldı. Filmde, ölümü taklit eden, tıbbi geçiş yapan ve Emilia Pérez olarak yeniden doğan güçlü bir kartel liderini canlandırdı.

KARLA SOFIA GASCON EVLİ Mİ?

Gascón, uzun yıllardır Meksika'da yaşadığı ve çalıştığı için kendini "evlat edinilmiş Meksikalı" olarak görüyor. Kendisi bir Nichiren Budistidir. 2025 itibarıyla Alcobendas'ta yaşıyor.

Gascón, 19 yaşındayken memleketindeki bir gece kulübünde tanıştığı Marisa Gutiérrez ile evlidir. Birlikte 2011 yılında doğan bir kızları var.

KARLA SOFIA GASCON HANGİ FİLMLERDE OYNADI?