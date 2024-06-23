Ödüllü Netflix dizisi Beef'e iki yeni oyuncu: Oscar Isaac ve Carey Mulligan başrolde

Yayınlanma: 23.06.2024 - 17:40

Güncelleme: 23.06.2024 - 17:40

Netflix ve A24'ün Emmy ödüllü dizisi 'Beef'in ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Deadline'a konuşan kaynaklar, Oscar Isaac ve Carey Mulligan'ın ikinci sezonda rol almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Netflix, Isaac ve Mulligan görüşmeleri hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

İKİNCİ SEZON ONAYI VERİLMEDİ

Kaynaklara göre, ikinci sezon kavgalı iki çift etrafında dönecek. Kaynaklar ayrıca ikinci sezon için resmi bir onayın verilmediğini ekliyor. Buna rağmen dizinin yaratıcısı Lee Sung Jin, hikaye üzerinde çalışıyor.

Deadline'ın daha önce aktardığı gibi Charles Melton ve Cailee Spaeny de ikinci sezonda yer alacak.